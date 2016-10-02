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أخيرًا ..حل مشكلة الصوت فى آيفون”7″

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أخيرًا ..حل مشكلة الصوت فى آيفون”7″ أخيرًا ..حل مشكلة الصوت فى آيفون”7″

أدى إلغاء شركة”آبل” لمنفذ الصوت القياسي من آخر إصداراتها من الهواتف “آي فون 7″ و”آي فون 7 بلس ” إلى شعور مستخدمي الهاتف بالاستياء بسبب اضطرارهم لشراء سماعات لاسلكية غالية الثمن ما حدا بشركة أمريكية للسعي لتطوير غطاء هاتفي يتيح تركيب منفذ الصوت في الجهازين.

واعتبر الكثير من المراقبين أن إلغاء “آبل” لمنفذ الصوت القياسي من هاتفيها أكبر مشكلة في الطراز الجديد.

وبحسب ما ذكر موقع “مشابل”، فإن الغلاف الهاتفي يضم محولا لمنفذ الصوت، جرى تركيبه عن طريق موصل البرق في الهاتف، الأمر الذي سيريح المستخدمين من اللجوء إلى المحول بين الفينة والأخرى.

ولم يجر طرح “المنفذ البديل” بعد في الأسواق، لكن من المنتظر أن يكون متاحا في ديسمبر المقبل، بسعر مبدئي يبلغ نحو 50 دولارا. لكن شركة “إنديغوغو”، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، سترفع ثمن الغطاء إلى 69 دولارا، في وقت لاحق، وفق ما أورده “مشابل”.

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