أفضل الطرق للحد من تساقط الشعر فى أسبوع

الشعر الكثيف اللامع يعد حلم كل امرأة، لذلك فإن شكوى تساقطه تعد الأكثر شيوعًا بينهن في جميع أنحاء العالم.

وهناك عوامل عديدة تتسبب في تساقط الشعر، من بينها القلق والتوتر، والضغط النفسي، والتلوث والتعرض للشمس، وهناك أيضًا عوامل موسمية مثل الرياح الموسمية والتي قد تسبب التهابات فطرية في فروة الرأس ما يؤدي إلى تساقط الشعر.

ويؤكد الخبراء أن تساقط ما يصل إلى 100 شعرة يوميًا لا يعد مدعاة للقلق، أما إذا تجاوز تساقط الشعر بشكل يومي هذا الحد فيجب اللجوء إلى طرق تساعد في منع تساقطه أو حتى الحد من ذلك، وإليكم فيما يلي إأكثر الطرق أمنانًا فى العلاج بالمنزل 12 علاجًا للحد من تساقط الشعر في أسبوع واحد.

ومن أكثر الاشياء التى تساعد على نمو وتقوية الشغر والحد من تساقطة هى «فاكهة عنب الثعلب الهندي»، والتىتساعد على الحد من تساقط الشعر، فيتم نقع كمية من فاكهة أملُا المجففة في زيت جوز الهند للحصول على زيت أسود، ومن ثم تدليك فروة الرأس به مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

و «الزنجبيل»، لاحتوائه على الفوسفور والمعادن التي يمكن أن تحسن تدفق الدم في فروة الرأس والتي تشجع بدورها إعادة نمو الشعر، يعتبر فرك قطعة من الزنجبيل على فروة الرأس لمدة 10 دقائق ثم غسله، علاجًا فعالا لتساقط الشعر.

و «البصل»، ويعد عصير البصل من أفضل المكونات التي تحارب تساقط الشعر، إذ إن نسبة الكبريت الموجودة به تساعد على تغذية بصيلات الشعر، لذا فإن فرك فروة الرأس بقطعة بصل، وغسلها بعد 15 دقيقة جيدًا بالشامبو سيكون لها عظيم الأثر على الشعر ودون رائحة غير مرغوب فيها.

«زيت شجرة الشاي»، يعد إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو الخاص بك للتخلص من التهابات فروة الرأس والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر، أفضل علاج منزلي للحد من تساقط الشعر خلال أسبوع واحد فقط.

«عشبة النيم»، يتميز نبات النيم بخصائصه المطهرة، والمضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، لذا فإن غليه في زيت جوز الهند وتدليك فروة الرأس به بانتظام، يعد علاجًا فعالًا للحد من تساقط الشعر.

«زيت الزيتون»، لكونه غني بفيتامين E، يساعد زيت الزيتون في تغذية فروة الرأس ويضمن القوة لجذور الشعر، مما لا يدع مجالا لتساقطه.

« زيت جوز الهند»، يعد زيت جوز الهند حلًا مدهشًا لجميع مشاكل الشعر، لذا فإن التدليك المنتظم لفروة الرأس به بعد الشامبو يضمن الحد من تساقط الشعر بشكل كبير.

«زيت الخردل»، يتجنب الكثيرون استخدامه لطبيعته اللاذعة، لكن زيت الخردل لطالما كان له عظيم الأثر في قوة شعر أجدادنا، حيث كانوا يستخدمونه في تدليك فروة الرأس.

«زيت الخروع»، لأنه غني بأحماض أوميغا الدهنية، فإن الزيت الخروع لا يمنع فقط تساقط الشعر، لكنه يجعله أيضا قويًا ولامعًا.

«زيت النعناع»، أضيفي بضع قطرات من زيت النعناع إلى زيت الشعر الخاص واستخدميه في تدليك فروة الرأس، فالنعناع يساعد على التخلص من التهابات فروة الرأس والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

«البيض»، أنه غني بالبروتينات المهمة للشعر، فإن استخدام بياض البيض لفرك فروة الرأس، يساعد في علاج بصيلات الشعر التالفة، مما يمنع تساقطه.

«الحناء»، تعتبر الحناء مصدرًا رئيسيًا لتعزيز نمو الشعر وتتميز بالعديد من الفوائد، فهي تساعد أيضًا في تطهير فروة الرأس من الالتهابات والتي تعد أحد الأسباب الأكثر شيوعا لتساقط الشعر بكثرة.