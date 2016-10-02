موجة سخرية من "تصريحات فضائية" عجيبة لوزير عراقي ...

سمر العشري

انتشرت بين المستخدمين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة سخرية واسعة من تصريحات أدلى بها وزير النقل العراقي حول رحلات جوية وفضائية في البلاد منذ 7000 عام.

وكان الوزير كاظم الحمامي قال في تصريحات للصحفيين لدى زيارة قام بها إلى مطار ذي قار الدولي إن أول مطار في التاريخ كان موجودا في الناصرية بالعراق عام 5000 قبل الميلاد وبناه السومريون.

وأضاف أن ذلك المطار كان يستخدم آنذاك من قبل السومريين في تسيير رحلات إلى الفضاء. وقال الحضارة السومرية هي أول من اكتشف الكوكب رقم 12 في مجموعتنا الشمسية قبل أن تكتشفه وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

ولقيت هذه التصريحات صدى ساخرا على مواقع التواصل، واعتبر مصطفى الشونار، أحد مستخدمي موقع تويتر أن الوزير فقد عقله مرددا البيت الشعري الذي يقول "وإذا أصيب القوم في عقولهم فأقم عليهم مأتما وعويلا."

بينما عبّر عراقيون آخرون عن خيبة أملهم من وزير يحسب على التكنوقراط في الحكومة العراقية. وقال مشترك في تويتر يدعى شامل العيال "وزير النقل العراقي وتصريحاته الأخيرة محبطة لآراء كل المراقبين للإصلاحات وإلى حكومة التكنوقراط." وأضاف "يقنع من بكلامه هذا."

أما شبكة "شكو ماكو" العراقية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي وتضم مليوني مشترك، فنشرت صورة لفيل يتملك جناحين ويطير في رد واضح على تصريحات الوزير.

وقالت الصفحة ساخرة "هل تعلم بأن الخطوط الجوية الفيلية سيرت أول رحلة طيران في العالم وذلك من مطار الناصرية الى مطار العلاوي قبل 5000 عام."

شبكةعيونالإخبارية

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