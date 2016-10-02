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مدير مباحث سوهاج يقود حملة أمنية بطهطا والمراغة

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مدير مباحث سوهاج يقود حملة أمنية بطهطا والمراغة مدير مباحث سوهاج يقود حملة أمنية بطهطا والمراغة

>سوهاج - محمود مقبول

قاد العميد خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر، حيث تم استهداف الخصومة الثأرية رقم 1 لسنة 2001 بين عائلة حجازى بناحية الجزازرة مركز المراغة وعائلة الخلالدة "بيت قمر" بناحية بنى عمار مركز طهطا وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش و3 فرد محلى الصنع و39 طلقة مختلفة الأنواع.

 

شارك فى الحملة الرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث مركز طهطا، وتم ضبط بندقية آلية بحوزة "ممدوح.ع.ع" 42 سنة يقيم بدائرة مركز طهطا، وتحرر عن ذلك لمحضر رقم 6 أحوال المركز.

 

وتم ضبط بندقية آلية و2 فرد صناعة محلية و19 طلقة حية من ذات العيار حيازة "على.ح.ع.ع" 62 سنة مزارع ويقيم الجزازرة مركز المراغة، وجار تحرير محضر بالواقعة، وبندقية آلية وخزينة و10 طلقات حية من ذات العيار حيازة "ممدوح.م.ج.ح" 56 سنة عامل، ويقيم بقرية الجزازرة مركز المراغة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

واستكملت الحملة أعمالها بضبط بندقية خرطوش عيار 12 بمنزل "السيد.ح.ع.ع" 65 سنة مزارع ومقيم الجزازرة بمركز المراغة وجار تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط فرد روسى محلى الصنع حيازة "خليفة.ع.م.ى" 52 سنة عامل ويقيم الجزازرة مركز المراغة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

وعلى جانب قال العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية فى تصريح لـ"اليوم السابع" إننا مستمرون فى تنفيذ مثل تلك الحملات لاستهداف حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والتى تستخدم فى المشاجرات والتى يترتب عليها وقوع ثأرية وحذر الشاذلى من اقتناء الأسلحة والذخائر فى الخفاء سوف نصل إليها مهما كان مكانها ونضبطها ونحيل حائزها للنيابة العامة، ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة ضدها.


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مصر 365

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