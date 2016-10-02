تعرف على خطورة الجلوس بوضع رجل على رجل

البعض منا يجد راحة بالجلوس بوضعية رجل فوق رجل، أثناء شرب القهوة وتصفح الجوال…وعلى الرغم من أنها قد تكون مريحة إلّا أنها تضّر بالصحة للأسباب التالية:

1- تقوّس الظهر أو تحدّب العمود الفقري: الجلوس لساعات طويلة بوضعية رجل فوق رجل، ودون القيام بأي نشاط يساهم في تقوّس العمود الفقري وظهور حدبة الظهر، بالإضافة إلى شعور بالوجع في الظهر.

2-الأوردة العنكبوتية والدوالي: أثبتت بعض الدراسات أن وضع ساق فوق ساق يمنع مرور الدم في الأوردة باتجاه القلب ما يؤدّي إلى ظهور الأوردة العنكبوتية والدوالي في الساقين.

3-ارتفاع ضغط الدم: أثبتت الدراسات أن وضع ساق فوق ساق يسبّب ارتفاع ضغط الدم إذ أن هذه الوضعية تعرقل الدورة الدموية في اتجاه القلب وتزيد المقاومة في الاتجاه المعاكس.

4-أعصاب الساقين والقدمين: يتعرّض العصب للضغط الشديد نتيجة وضع الساق على الأخرى. لذلك هذه الوضعية قد تؤذي عصب القدمين.