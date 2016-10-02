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مقتل صحفي هولندي على يد قناص داعشي بمدينة سرت الليبية

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مقتل صحفي هولندي على يد قناص داعشي بمدينة سرت الليبية مقتل صحفي هولندي على يد قناص داعشي بمدينة سرت الليبية

داعش – أرشيفية

لقي صحفي هولندي مصرعه، اليوم الأحد، أثناء تغطيته المعارك في مدينة سرت الليبية بين قوات حكومة الوفاق الوطني وتنظيم الدولة الاسلامية، بعدما أصيب برصاصة قناص تابع للتنظيم المتطرف، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

وقال الدكتور أكرم قليوان المتحدث باسم مستشفى مصراتة المركزي، حيث يعالج عناصر القوات الحكومية، “قتل صحفي هولندي جراء اصابته برصاصة في صدره من قناص تابع لتنظيم الدولة الاسلامية، اثناء تغطية المعارك في سرت”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع أن الصحفي يدعى جيرون أورليمانز، مضيفًا أن “جثته موجودة الآن في المستشفى” في مدينة مصراتة الواقعة على بعد نحو 200 كلم شرق طرابلس.

وشهدت سرت “450 كلم شرق طرابلس”، الأحد، معارك جديدة بين قوات حكومة الوفاق الوطني وعناصر التنظيم المتطرف قتل فيها ثمانية من المقاتلين الحكوميين وعشرة من الجهاديين، بحسب مصادر طبية.

وتحاول القوات الحكومية منذ منتصف مايو الماضي استعادة المدينة التي وقعت في أيدي تنظيم الدولة الاسلامية في يونيو 2015.

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