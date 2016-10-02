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خفر السواحل الإيطالية تنقذ 500 لاجئ قبالة سواحل جزيرة صقلية

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خفر السواحل الإيطالية تنقذ 500 لاجئ قبالة سواحل جزيرة صقلية خفر السواحل الإيطالية تنقذ 500 لاجئ قبالة سواحل جزيرة صقلية

أرشيفية

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد، أن سفنًا إيطالية وسفنًا أخرى أنقذت 534 لاجئًا من الغرق في المتوسط قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” استنادًا إلى قوات خفر السواحل الإيطالية التي نسقت عمليات الإنقاذ، أن اللاجئين كانوا على متن 4 قوارب مطاطية و5 قوارب أخرى صغيرة.

وشارك في الإنقاذ، سفينة تابعة لمهمة “صوفيا” التابعة للاتحاد الأوروبي في المتوسط، بالإضافة إلى سفن تابعة لمنظمات أطباء بلا حدود ومركز المساعدة البحرية للمهاجرين “مواس” ومنظمة “أنقذوا الأطفال” بالإضافة إلى سفينة تجارية.

ووفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة “آي أو إم”، فإن عدد اللاجئين القادمين إلى إيطاليا على متن قوارب عبر المتوسط، وصل بحلول الـ28 من سبتمبر الماضي إلى 132 ألف و44 لاجئًا، وهو عدد يماثل تقريبًا نفس عدد اللاجئين القادمين في نفس الفترة من العام الماضي 132 ألف و71 لاجئًا.

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