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الليلة.. القاهرة والناس تعرض الجزء الثاني من حفل الحفاوة

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كتبت- إ نجي لطفي

تعرض شاشه القاهره والنَّاس ٢ الجزء الثاني من حفل الحفاوة وندوه عن العلاقات المصريه الامريكيه من نيويورك علي شرف و الرئيس عبد الفتاح .

وقام بالدعوه إلي الحفل الإعلامي الدكتور مايكل مورجان و شارك في الحفل الوفد الاعلامي والبرلماني المرافق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رحلته لنيويوركً للمشاركه في فاعليات الصورهً ال٧١ في الامم المتحده .

يذاع الحفل اليوم الأحد في تمام الساعهً الثامنه مساء بتوقيت نيويورك و الثانية صباحا فجر يوم الاثنين بتوقيت القاهره .

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