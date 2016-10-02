الليلة.. القاهرة والناس تعرض الجزء الثاني من حفل الحفاوة

كتبت- إ نجي لطفي

تعرض شاشه القاهره والنَّاس ٢ الجزء الثاني من حفل الحفاوة وندوه عن العلاقات المصريه الامريكيه من نيويورك علي شرف مصر و الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقام بالدعوه إلي الحفل الإعلامي الدكتور مايكل مورجان و شارك في الحفل الوفد الاعلامي والبرلماني المرافق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رحلته لنيويوركً للمشاركه في فاعليات الصورهً ال٧١ في الامم المتحده .

يذاع الحفل اليوم الأحد في تمام الساعهً الثامنه مساء بتوقيت نيويورك و الثانية صباحا فجر يوم الاثنين بتوقيت القاهره .