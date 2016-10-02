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انتشار فيروسات خطيرة على موقع «فيس بوك» من خلال فيديوهات مزيفة

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انتشار فيروسات خطيرة على موقع «فيس بوك» من خلال فيديوهات مزيفة انتشار فيروسات خطيرة على موقع «فيس بوك» من خلال فيديوهات مزيفة

أرشيفية

انتشر على موقع فيس بوك، خلال الساعات الأخيرة فيروس على شكل “برمجية خبيثة” تحاول خداع المستخدم بأن أحد أصدقائه أرسل له يحتوي على مشاهد له.

وتصل المشتركين، من أصدقائهم، رسالة تطلب منهم الضغط على رابط لمشاهدة “الفيديو المزيف”، ولكي تخدعهم تقوم البرمجية الخبيثة بوضع صورة الشخص الذي يتلقى الرسالة على واجهة الفيديو.

وعند الضغط على زر “الفيديو المزيف” في صندوق الرسائل في فيس بوك، تقوم البرمجية الخبيثة بنشر هذا الرابط بين أصدقائك على الشبكة الاجتماعية، وبذلك تنتقل هذه البرمجية الخبيثة بين عشرات الآلاف.

والضرر الأكبر في هذه البرمجية الخبيثة، أن فيس بوك يفرض قيودًا على حساب المستخدم الذي تنتشر منه، ويمنعه من نشر “بوستات” لعدة أيام.

ويبدو أن التواصل الاجتماعي، لاحظت هذه البرمجية المشبوهة، وانتشارها بين بعض المستخدمين وتحاول إيجاد حل لإيقاف انتشارها.

ولكى تتجنب كل هذه المشاكل فينبغى عليك أن لا تضغط على فتح فيديوا المشاهدة، أو أن تضغط على اى رابط لاتعرف مصدره، ويأتى ذلك فى حجة انه فيديوا لك أو صور أو اى شى من هذا القبيل، فمن هنا ينتشر الفيروس.

أما إن وقعت ضحية لتلك البرمجية الخبيثة فيمكنك تعطيل حسابك إلى حين يحظر الموقع انتشارها، وبذلك قد تمنع على الأقل انتشارها بين أصدقائك.

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