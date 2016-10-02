المجر: بطلان الاستفتاء على حصة البلاد من المهاجرين لقلة الناخبين

أعلن نائب رئيس حزب فيدس الحاكم جيرجيلى جولياس، عدم وصول نسبة إقبال الناخبين في استفتاء المجر على حصص البلاد في إعادة توطين المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي إلى نسبة الـ50 % اللازمة، ومن ثم يكون الاستفتاء باطلًا.

وأدلى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بصوته اليوم الأحد، في استفتاء على خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين على الدول الأعضاء بنظام الحصص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف في حديثه باللغة الإنجليزية، أنه فخور بأن المجر كانت أولى الدول الأعضاء بالاتحاد التي تنظم مثل هذا الاستفتاء.

ويعد “أوربان” الذي يتولى السلطة منذ عام 2010 من بين أشد المعارضين للهجرة في الاتحاد الأوروبي، وخلال العام الماضي أغلق حدود بلاده الجنوبية بسياج من الأسلاك الشائكة، وكلف آلافًا من رجال الجيش والشرطة بالقيام بدوريات على الحدود.