أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المجر: بطلان الاستفتاء على حصة البلاد من المهاجرين لقلة الناخبين

Google+ Print
المجر: بطلان الاستفتاء على حصة البلاد من المهاجرين لقلة الناخبين المجر: بطلان الاستفتاء على حصة البلاد من المهاجرين لقلة الناخبين

أرشيفية

أعلن نائب رئيس حزب فيدس الحاكم جيرجيلى جولياس، عدم وصول نسبة إقبال الناخبين في استفتاء المجر على حصص البلاد في إعادة توطين المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي إلى نسبة الـ50 % اللازمة، ومن ثم يكون الاستفتاء باطلًا.

وأدلى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بصوته اليوم الأحد، في استفتاء على خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين على الدول الأعضاء بنظام الحصص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف في حديثه باللغة الإنجليزية، أنه فخور بأن المجر كانت أولى الدول الأعضاء بالاتحاد التي تنظم مثل هذا الاستفتاء.

ويعد “أوربان” الذي يتولى السلطة منذ عام 2010 من بين أشد المعارضين للهجرة في الاتحاد الأوروبي، وخلال العام الماضي أغلق حدود بلاده الجنوبية بسياج من الأسلاك الشائكة، وكلف آلافًا من رجال الجيش والشرطة بالقيام بدوريات على الحدود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا