قوات حرس السواحل الهندية تحتجز سفينة صيد باكستانية في بحر العرب

احتجزت قوات حرس السواحل الهندية اليوم الأحد سفينة باكستانية على متنها طاقم مكون من 9 أشخاص ، وذلك أثناء ابحارها فى مياه بحر العرب الذى يعتبر جزء من المحيط الهندي.

وذكرت قناة ( جيو ) الباكستانية أن طاقم السفينة يعملون فى مجال الصيد ، حيث ألقي القبض عليهم قبالة سواحل ولاية جوجارات الهندية.

على صعيد متصل ، أجرى مسؤولون باكستانيون اتصالات بالجانب الهندى للوقوف على ملابسات احتجاز السفينة الباكستانية وطاقمها.

وكانت العلاقات الهندية ـ الباكستانية قد شهدت قدرا ملحوظا من التوتر مؤخرا ، حيث تتهم اسلام آباد جارتها الهند باستخدام القوة المفرطة ضد سكان اقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين وسقوط نحو 110 من سكانه المسلمين فى الأونة الأخيرة.

أ ش أ