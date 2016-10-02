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قوات حرس السواحل الهندية تحتجز سفينة صيد باكستانية في بحر العرب

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قوات حرس السواحل الهندية تحتجز سفينة صيد باكستانية في بحر العرب قوات حرس السواحل الهندية تحتجز سفينة صيد باكستانية في بحر العرب

أرشيفية

احتجزت قوات حرس السواحل الهندية اليوم الأحد سفينة باكستانية على متنها طاقم مكون من 9 أشخاص ، وذلك أثناء ابحارها فى مياه بحر العرب الذى يعتبر جزء من المحيط الهندي.

وذكرت قناة ( جيو ) الباكستانية أن طاقم السفينة يعملون فى مجال الصيد ، حيث ألقي القبض عليهم قبالة سواحل ولاية جوجارات الهندية.

على صعيد متصل ، أجرى مسؤولون باكستانيون اتصالات بالجانب الهندى للوقوف على ملابسات احتجاز السفينة الباكستانية وطاقمها.

وكانت العلاقات الهندية ـ الباكستانية قد شهدت قدرا ملحوظا من التوتر مؤخرا ، حيث تتهم اسلام آباد جارتها الهند باستخدام القوة المفرطة ضد سكان اقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين وسقوط نحو 110 من سكانه المسلمين فى الأونة الأخيرة.

أ ش أ

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