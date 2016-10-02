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منسق «مين بيحب مصر» يلتقى رئيس حزب الأحرار بـ «النمسا»

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منسق «مين بيحب مصر» يلتقى رئيس حزب الأحرار بـ «النمسا» منسق «مين بيحب مصر» يلتقى رئيس حزب الأحرار بـ «النمسا»

جلال شحاتة منسق مين بيحب بالنمسا

التقى جلال شحاتة منسق حملة مين بيحب مصر بالنمسا، مع رئيس حزب الاحرار اليميني هاينز كريستيان اشتراخه النمساوي

وأوضح شحاتة، أن اللقاء تضمن جهود مصر فى مكافحة الإرهاب، الذى أصبح  ينتشر ويهدد العالم بأجمعه كما أنها من أولى الدول التى تحارب ضد هذه الآفة، وتعزز حدودها ضد الهجرة غير الشرعية خوفًا من دخول إرهابيين.

وأوضح شحاتة، إن مصر ستحتفل خلال أيام بذكرى نصر السادس من أكتوبر فى الوقت التى تواصل فيه مكافحة الإرهاب.

وأشار شحاتة، إلى وقوف النمسا مع مصر ضد الأرهاب، وتعاون النمسا شعبًا وحكومه مع رئيس مصر وشعبها، ورجوع السياح النمساوين لمصر كما فعلت ألمانياوبريطانيا اليوم.

وأشار رئيس حزب الأحرارالنمساوى، خلال لقاءة  بجلال شحاتة منسق حملة مين بيحب مصر بالنمسا، انه ليس ضد المسلمين ولا الأجانب بالنمسا، وانه ضد الأرهاب المتطرف الذي يسىء لسمعة الاسلام السمح.

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