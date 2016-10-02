افتتاح مشروعات بـ136 مليون جنيه ووضع حجر أساس آخري بـ380 مليون بالوادى الجديد

افتتاح مشروعات بـ136 مليون جنيه ووضع حجر أساس أخري بـ380 مليون بمركز بلاط بالوادى الجديد.

اعلن المهندس عبد الحكم جبالى رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد مساء اليوم الأحد ، عن افتتاح عدة مشروعات جديدة خدمية وتنموية بالمركز وقراه بتكلفة إجمالية 136 مليون جنيه ،ووضع حجر أساس مشروعات أخري بتكلفة إجمالية 380 مليون جنيه وذلك احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة الـ57 والذي يواكب 3 أكتوبر من كل عام .

وقال ، أن أهم المشروعات التي سيتم افتتحاها خلال الأسبوع الجاري هي عدة طرق داخلية بالمركز وقراه، تم الانتهاء من رصفها ،وإطلاق التيار الكهربي لـ22 بئر زراعي لحل مشكلات تكرار الأعطال ،بسبب حركات الديزل والسولار ، وافتتاح تطوير مدرسة قرية الزيات للتعليم الأساسي ،وافتتاح مبني مركز شرطة بلاط.

وأضاف ، أنه سيتم وضع حجر أساس عدة مشروعات أخري ،من أبرزها وضع حجر أساس محطتي تنقية مياه الشرب بمدينة بلاط وقرية الخير والنماء، ورصف طرق داخلية بالمركز وقراه بتكلفة إجمالية 380 مليون جنيه .