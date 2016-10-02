أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نشرة «ONA» | دريم تجدد تعاقدها مع «آد لاين فام»..الكحكي ينفي بيع النهار و«CBC»..انطلاقة جديدة لبرامج عمرو الليثي

Google+ Print
نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد - إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

جددت قناة دريم التعاقد مع وكيلها الإعلاني “آد لاين فام” بعد عامين من التعاون المثمر .. للمزيد 

جانب من توقيع عقود التجديد

جانب من توقيع عقود التجديد

نفى رجل الأعمال علاء الكحكي، مالك قنوات النهار، نيته عن بيع قنوات النهار  و “CBC”  لرجل الأعمال ياسين منصور.. للمزيد

رجل الأعمال علاء الكحكي

رجل الأعمال علاء الكحكي

صرح الإعلامي عمرو الليثي، أنه فى إطار تطوير برنامج “بوضوح” و”واحد من الناس” على شاشة الحياة من خلال الشكل والمضمون، سيتم إذاعة برنامج بوضوح فى العاشرة مساءً من السبت إلى الثلاثاء.. للمزيد

الإعلامي عمرو الليثي

الإعلامي عمرو الليثي

أنهى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، المشكلة الأخيرة التي تعرض لها الفنان اللبناني وائل جسار أثناء تواجده في مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد .. للمزيد

هاني شاكر

هاني شاكر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017