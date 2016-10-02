نشرة «ONA» | دريم تجدد تعاقدها مع «آد لاين فام»..الكحكي ينفي بيع النهار و«CBC»..انطلاقة جديدة لبرامج عمرو الليثي

إعداد - إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

جددت قناة دريم التعاقد مع وكيلها الإعلاني “آد لاين فام” بعد عامين من التعاون المثمر .. للمزيد

نفى رجل الأعمال علاء الكحكي، مالك قنوات النهار، نيته عن بيع قنوات النهار و “CBC” لرجل الأعمال ياسين منصور.. للمزيد

صرح الإعلامي عمرو الليثي، أنه فى إطار تطوير برنامج “بوضوح” و”واحد من الناس” على شاشة الحياة من خلال الشكل والمضمون، سيتم إذاعة برنامج بوضوح فى العاشرة مساءً من السبت إلى الثلاثاء.. للمزيد

أنهى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، المشكلة الأخيرة التي تعرض لها الفنان اللبناني وائل جسار أثناء تواجده في مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد .. للمزيد