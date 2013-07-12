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مشجعو لشبونة يهددون ظهير البرتغال بسبب مورينيو

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مشجعو لشبونة يهددون ظهير البرتغال بسبب مورينيو مشجعو لشبونة يهددون ظهير البرتغال بسبب مورينيو

لشبونة (إفي): تعرض الظهير البرتغالي بروما، اكثر لاعب واعد في البلاد، للتهديد على ايدي مشجعين لنادي سبورتنج لشبونة الذي يتواجد على نزاع معه حول تجديد تعاقده.

وذكر وكيل اللاعب ان الظهير ذو الاصول الغينية والذي يعتبره البعض "كريستيانو رونالدو الجديد" لم يشارك الخميس في مران سبورتنج الذي يتفاوض معه على البقاء منذ اسابيع.

ويحظى بروما (18 عاما) بعروض من فرق مثل تشيلسي الانجليزي في وجود مدربه جوزيه مورينيو الذي يرغب في ضمه، لكن النادي البرتغالي اعرب عن نيته في الابقاء على اللاعب.

وقال محامي اللاعب ان بروما كان متواجدا بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه حيث قام بعض المشجعين من الالتراس في سبورتنج لشبونة بمحاصرته وتهديده.

وأثار الدولي البرتغالي الذي يلعب في تحت سن 20 عاما جدلا كبيرا مع مسئولي النادي البرتغالي الذي يدافع عن اختتام تعاقده نهاية الموسم المقبل.

بينما يعتبر محامي اللاعب ان التعاقد ينتهي في 30 من يونيو من الشهر الجاري.

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فيديو اليوم السابع

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