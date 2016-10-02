جابر القرموطي يقوم بمحاكاة على الهواء للتفتيش بمطار القاهرة

قام الاعلامى جابر القرموطي فى حلقته اليوم بمحاكاة لتجربة مرور وزير المالية عمرو الجارى بأحد أنظمة التفتيش بمطار القاهرة الدولى وخضوعه لاجراءات التفتيش بشكل كامل، و طلب مه موظف الامن القرموطي أن يقوم بخلع الجاكيت الخاص به والحزام ودبلته كما طلب منه حارس الأمن أيضا خلع حذائه لمعرفة سبب صافرات الانذار التى تخرج من الجهاز أثناء المرور من جهاز التفتيش، وعثر موظف الامن على مفتاح معدن كان متواجد فى حذاء القرموطي وتم انتذاعه وقام بالمرور مرة أخرى من جهاز الانذار .

وانتقد القرموطي موقف موظفى الجمارك الذين رفضوا التفتيش فى مطار القاهرة وقال “فيها ايه يعني لما تتفتش فى مطار القاهرة زيك زي أى مواطن مصرى ، وأضاف: زمن “فتشني فتش” بتاعى اسماعيل يس فى فيلم ابن حميدو خلص وانتهى ولن يعود ، وتابع، على كل الناس لازم تلتزم وتخضع للتفتيش سواء كان وزير أو غفير أو موظف كبير أو صغير أو حتى إذا كان نائب يحمل الحصانه الكل يخضع للتفتيش ، وتسأل ما هو المهين فى هذا الامر لماذا نرفض التفتيش خايفين من ايه ولا انتوا مش خايفين على البلد وأمنها .