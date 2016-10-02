البحرية الأمريكية تبدأ في إجلاء قاعدة «جوانتانامو» بكوبا بسبب إعصار «ماثيو»

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الأحد عن بدء عملية إجلاء الموظفين من قاعدة خليج جوانتانامو بكوبا بسبب إعصار “ماثيو”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن البحرية قولها في بيان إنها “بدأت إجلاء الموظفين غير الأساسيين من القاعدة، وصدرت تعليمات لجميع العاملين المتبقيين بضرورة الاحتماء من الإعصار الذي من المتوقع أن يضرب كوبا يوم الثلاثاء القادم”، مضيفة أنه يقيم في القاعدة نحو 5500 شخص من بينهم 61 محتجزا في مركز الاعتقال.

من جانبه، توقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن يضرب “ماثيو”، الذي يعد أقوى إعصار في منطقة المحيط الأطلسي منذ تسع سنوات، هايتي وجامايكا يوم غد.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن يسبب الإعصار، الذي صنف في الفئة الرابعة على مقياس خطورة, أمطارا غزيرة يصل منسوبها إلى 64 سنتيمترا، وهو ما قد يحدث فيضانات وانهيارات أرضية تهدد حياة السكان.

ومن ناحيته، دعا رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنس المواطنين إلى اتخاذ الاستعدادات الضرورية اللازمة.

وكانت السلطات في هايتي بدأت – في وقت سابق من اليوم – عملية إجلاء السكان من مناطق مهددة بالخطر في ظل تحذيرات من أن إعصار “ماثيو” قد يسبب أضرارا واسعة النطاق من خلال فيضانات سريعة ورياح شديدة تصل سرعتها إلى نحو 240 كيلومترا في الساعة.

أ ش أ