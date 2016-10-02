الاتحاد الأوروبي يعلن إرسال قافلة مساعدات إلى حلب

أعلن الاتحاد الأوروبي، إرسال قافلة مساعدات إلى مدينة حلب السورية، وذلك نظرًا للوضع الكارثي الذي تعانيه المدينة.

وشددت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية، وكريستوس ستيليانيدس، اليوم الأحد، على ضرورة تمكين منظمات الإغاثة من القيام بدورها وحماية المدنيين في حلب التي شهدت خلال الأيام الماضية أكثر الاشتباكات ضراوة وأعنف الغارات الجوية منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، قبل 5 أعوام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، فإن قافلة المساعدات تقف على أهبة الاستعداد في غرب حلب لنقل إمدادات طبية ومياه شرب ومواد غذائية إلى الجزء الشرقي من المدينة، وأعلن الاتحاد الأوروبي أن هذه القافلة يمكنها أن تقدم الرعاية لما يصل إلى 130 ألف شخص.

كما تتضمن مساعدات القافلة إجلاء المرضى والمصابين من الجزء الشرقيمن المدينة ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال والشيوخ.

ودعا الاتحاد الأوروبي أطراف الصراع إلى السماح للقافلة بأخذ الخطوات اللازمة لمساعدة السكان وأعلن عن تكثيف العمل خلال الساعات والأيام المقبلة من أجل هذا الغرض.

وأضاف أن تنفيذ المساعدات سيتم عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية وطالبت موغيريني و ستيليانيدس بالسماح بإجلاء أشخاص لأسباب طبية من مناطق أخرى محاصرة، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد إذا دعت الضرورة إلى علاج المصابين على أراضيه.

كما أعلن أيضًا عن حزمة مساعدات لضحايا الحرب الأهلية في سوريا بقيمة 25 مليون يورو.