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باكستان تحقق في وصول 350 مواطنا الي ليبيا بتأشيرات مزورة

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باكستان تحقق في وصول 350 مواطنا الي ليبيا بتأشيرات مزورة باكستان تحقق في وصول 350 مواطنا الي ليبيا بتأشيرات مزورة

باكستان

بدأت السلطات الباكستانية تحقيقات في ملابسات وصول 350 مواطنا باكستانيا الى ليبيا بتأشيرات مزورة.

وذكرت قناة ( جيو ) الباكستانية أن هؤلاء الأشخاص خرجوا من مطار اسلام آباد الدولي على دفعات خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس من العام الجاري.

وأشارت القناة الى أن الإتهامات وجهت الى ستة من المسؤولين الباكستانيين بالحصول على رشاوى لتسهيل خروج هؤلاء المواطنين بتأشيرات مزورة.

من جانبه وصف مظهر الحق رئيس وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية الإتهامات الموجهة الى الأشخاص الستة، الذين يعملون فى الوكالة الفيدرالية، بأنها خطيرة.

أ ش أ

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