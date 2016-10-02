علاء الكحكي: لن نبيع النهار و “CBC”…ونتفاوض على دخول شريك ثالث

كتبت – إنجي لطفي

نفى رجل الأعمال علاء الكحكي، مالك قنوات النهار، نيته عن بيع قنوات النهار و “CBC” لرجل الأعمال ياسين منصور.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت القرموطي” الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطي على قناة العاصمة الجديدة، “هذا الكلام المنشور عار تمامًا من الصحة ولم أجلس مع رجل الأعمال ياسين منصور للتفاوض لشراء قنوت النهار و “CBC”، مضيفًا “لم ألتقى به مؤخرًا سوى فى أحد المطارات فقط” .

وتسائل “الكحكي”، ” لماذا أهرب من مصر؟ لم أجهز للخروج مصر وبناتى يدرسون بالخارج منذ عام ولذلك هم يسافرون إلى لندن للدراسة ويعودون”، موضحًا “عرض عليا أكثر من 500 عرض للعمل بالخارج ولم أقبل هذا ولن أقبل” .

وأضاف “أصبح هناك منافسة فى سوق الإعلام المصري ومعايير المنافسة اختلفت ولم يعد لها علاقة بالمهنة، والأمور أصبحت تنزلق إلى أمور غير “لطيفة” “، مشيرًا إلى أن ”اندماج قنوات النهار مع “CBC” يذعج البعض فى السوق الإعلامي، بالاضافة إلى أننا الأكثر استقرارًا فى السوق الإعلامي المصري كله”

واستطرد ”لن أترك المجال إلا إذا فاض بي الكيل أو أن أٌجبر على الخروج من السوق، وهناك مفاوضات تتم الأن لشراكة مع أحد الجهات أو رجال الأعمال بشرط أن نحتفظ بالإدارة فى مجموعة القنوات، على ألا تقل نسبتنا عن 50%”، ونفى أن يكون رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة هو من يتفاوض معه للشراكة.

وشدد “الكحكي”، “عمري ما هسيب البلد دي ولو هستثمر فى شئ غير الاعلام هشتغل فى مصر فى الصناعة والزراعة وغيرها”.

وحول ظهور عدد من القنوات الكبرى وتطوير الأخرى، قال “لم أقلق من وجود بعض القنوات الجديدة والمنافسة فى مصلحة الاقتصاد المصري، ولكن احتكار السوق سيتسبب فى انخفاض التسويق به ومن ثم ربما يتضرر الاقتصاد”.

وحول اختفاء الإعلامي محمود سعد من شاشة قناة النهار، قال “الإعلامي محمود سعد كان يجدد عقده كل عام “سنة بسنه” ولم يكن هناك ضغوط لإبعاده عن قناة النهار، وإنما فكرنا فى فكرة برنامج إنسانى واجتماعى يقدمه الإعلامي محمود سعد خاصةً بعد عزوف المواطنين عن البرامج السياسية وهناك تواصل حتى الآن بيننا وبينه”.