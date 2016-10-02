بلقيس بإطلالتَي سهرة رائعتَين هذا الأسبوع

عادت النجمة بلقيس من إجازتها المطوَّلة لإحياء الحفلات والأفراح في الخليج العربي، وقد اختارت إطلالتين أنيقتين، تعكس ذوقها الناعم واختياراتها الجذابة في آخر حفلين أحيتهما هذا الأسبوع.

واختارت النجمة تصميماً باللون البرتقالي المشرق مطرَّزاً بالكامل، ويحمل توقيع اللبناني شادي زين الدين، وأكملت إطلالتها بقرطين جميلين مع خاتم براق، وفي إطلالة سابقة تألقت بفستان أسود كلاسيكي أنيق من تصميم الأمريكي كريستيان سيريانو Christian Siriano.

وقد جمعنا لك تفاصيل الإطلالتين في الصور أعلاه لتستوحي منها ما يناسب إطلالاتك في السهرات.