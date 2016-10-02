أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل وبحوزته 10كيلو بانجو بعد تبادله إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

Google+ Print
ضبط عاطل وبحوزته 10كيلو بانجو بعد تبادله إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية ضبط عاطل وبحوزته 10كيلو بانجو بعد تبادله إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

>الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الجمالية بالدقهلية من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير امن الدقهلية،  اخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية  بورود معلومات  الى العميد سيد سلطان رئيس المباحث الجنائية عن قيام ربيع ا. ا. س. 35 سنة و شهرته العجوز بالقيام بتسليم شحنة من المخدرات لأححد عملائه.

وتم التنسيق ما بين إدارة مكافحة المخدرات برئاسة المقدم خالد مجاهد ، و العقيد عمر رءوف رئيس فرع البحث بشمال الدقهلية ووكيل الفرع العقيد محمد عبد الحميد والرائد شريف هويدى بالأمن العام للقبض على المتهم والمطلوب فى عدة قضايا منذ خمس سنوات والايقاع به متلبسا.

وقام الرائد محمد حماد رئيس مباحث مركز الجماليه و معاونه النقيب عمر الأمير بعمل كمين وتمكن من ضبط المتهم  بعد تبادل اطلاق النار بينه وبين رجال الشرطة  بجوار مقهى ابو عباس بحارة الصيادين أثناء تسليمه كمية تزن 10 كيلو جرام من مخدر البانجو ، تم تعبئتها فى اربع لفافات كبيرة الحجم كما تم ضبط طبنجه واربع طلقات من ذات العيار 9 مللى و اثنين فارغ الطلقات معه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365