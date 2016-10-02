ضبط عاطل وبحوزته 10كيلو بانجو بعد تبادله إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث الجمالية بالدقهلية من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير امن الدقهلية، اخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات الى العميد سيد سلطان رئيس المباحث الجنائية عن قيام ربيع ا. ا. س. 35 سنة و شهرته العجوز بالقيام بتسليم شحنة من المخدرات لأححد عملائه.

وتم التنسيق ما بين إدارة مكافحة المخدرات برئاسة المقدم خالد مجاهد ، و العقيد عمر رءوف رئيس فرع البحث بشمال الدقهلية ووكيل الفرع العقيد محمد عبد الحميد والرائد شريف هويدى بالأمن العام للقبض على المتهم والمطلوب فى عدة قضايا منذ خمس سنوات والايقاع به متلبسا.

وقام الرائد محمد حماد رئيس مباحث مركز الجماليه و معاونه النقيب عمر الأمير بعمل كمين وتمكن من ضبط المتهم بعد تبادل اطلاق النار بينه وبين رجال الشرطة بجوار مقهى ابو عباس بحارة الصيادين أثناء تسليمه كمية تزن 10 كيلو جرام من مخدر البانجو ، تم تعبئتها فى اربع لفافات كبيرة الحجم كما تم ضبط طبنجه واربع طلقات من ذات العيار 9 مللى و اثنين فارغ الطلقات معه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.