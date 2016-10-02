مستشفى ميداني : مقتل 6 جنود ليبيين في هجوم بري بسرت

لقي 6 مقاتلين مصرعهم، اليوم الأحد، إثر استئناف القوات الليبية للهجمات البرية ضد داعش المحاصرين في سرت.

وتضمنت القائمة 6 قتلى، منهم 3 من مدينة مصراتة، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وأفادت القوات الليبية بمقتل 10 على الأقل من مقاتلي التنظيم المتشدد، ولم يتسن التحقق من صحة التقرير.

ومنذ 4 شهور تقاتل قوات غالبيتها مقاتلون من مصراتة إلى جانب الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة لاستعادة سرت.

وبدعم من ضربات جوية أمريكية بدأت في أول أغسطس، نجحت القوات في السيطرة على معظم أنحاء سرت ومحاصرة المتشددين الإسلاميين في قطاع سكني ضيق بالقرب من الواجهة البحرية للمدينة منذ أسابيع.

لكن تقدم القوات يعوقه لجوء تنظيم داعش إلى قناصة وزرع عبوات ناسفة بدائية وتنفيذ هجمات انتحارية خلال ما يشبه حرب الشوارع، وتتوقف الهجمات البرية من وقت لآخر ما يسمح للمقاتلين بإعادة التجمع وللمستشفيات بإجلاء القتلى.

وقالت القوات التي يقودها مقاتلو مصراتة في بيان تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها نفذت طلعات جوية استعدادًا لهجوم بري يوم الأحد في الحي الثالث من مدينة سرت.

وقالت الولايات المتحدة إنها نفذت منذ يوم الجمعة 177 ضربة جوية ضد داع في سرت.