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مستشفى ميداني: مقتل 6 مقاتلين تابعين للقوات الليبية في هجوم بري جديد بسرت

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مستشفى ميداني: مقتل 6 مقاتلين تابعين للقوات الليبية في هجوم بري جديد بسرت مستشفى ميداني: مقتل 6 مقاتلين تابعين للقوات الليبية في هجوم بري جديد بسرت

الجيش الليبي_أرشيفية

أفادت قائمة بالقتلى والمصابين في مستشفى ميداني في ليبيا بأن ستة مقاتلين قتلوا إثر استئناف القوات الليبية للهجمات البرية يوم الأحد ضد مقاتلي تنظيم داعش المحاصرين في سرت.

وتضمنت القائمة ستة قتلى ثلاثة منهم من مدينة مصراتة.

وأفادت القوات الليبية بمقتل عشرة على الأقل من مقاتلي التنظيم المتشدد. ولم يتسن التحقق من صحة التقرير.

ومنذ أربعة شهور تقاتل قوات غالبيتها مقاتلون من مصراتة إلى جانب الليبية المدعومة من الأمم المتحدة لاستعادة سرت.

وبدعم من ضربات جوية أمريكية بدأت في أول أغسطس  نجحت القوات في السيطرة على معظم أنحاء سرت ومحاصرة المتشددين الإسلاميين في قطاع سكني ضيق بالقرب من الواجهة البحرية للمدينة منذ أسابيع.

لكن تقدم القوات يعوقه لجوء تنظيم داعش المتشدد إلى قناصة وزرع عبوات ناسفة بدائية وتنفيذ هجمات انتحارية خلال ما يشبه حرب الشوارع. وتتوقف الهجمات البرية من وقت لآخر ما يسمح للمقاتلين بإعادة التجمع وللمستشفيات بإجلاء القتلى.

وقالت القوات التي يقودها مقاتلو مصراتة في بيان تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها نفذت طلعات جوية استعدادا لهجوم بري يوم الأحد في الحي الثالث من مدينة سرت.

وقالت الولايات المتحدة إنها نفذت منذ يوم الجمعة 177 ضربة جوية ضد داعش  في سرت.

 

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