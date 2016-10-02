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مديرية أوقاف الوادى الجديد تشن حملة مكبرة على المساجد لمراقبة مكبرات الصوت

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مديرية أوقاف الوادى الجديد تشن حملة مكبرة على المساجد لمراقبة مكبرات الصوت مديرية أوقاف الوادى الجديد تشن حملة مكبرة على المساجد لمراقبة مكبرات الصوت

شنت مديرية أوقاف الوادي الجديد ،حملة مكبرة للتفتيش على المساجد بكافة مناطق المحافظة بمراكزها الخمسة، لمراقبة استخدام مكبرات الصون في أغراضها من عدمه.

أوضح الدكتور محمد بخيت، وكيل وزارة أوقاف الوادي الجديد، في تصريح له اليوم ، إن الحملة تهدف إلى التأكد من عدم استخدام مكبرات الصوت في غير أغراض العبادة.

وأضاف ، غير مسموح باستخدام مكبرات الصوت داخل المساجد في أي أغراض أخرى سوى الأذان وخطبة الجمعة، وذكر أن المرور الدوري والتفتيش على المساجد يستهدف التأكد من مدى التزام أئمة وعمال المساجد في القيام بواجباتهم.

أشار وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ،إلي أن المرور يتم بشكل سري، وفي أوقات غير محددة للوقوف على منظومة عمل المساجد على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم تحرير 47 مخالفة حتى الآن لعدد من المساجد، وجار فتح تحقيقات بشأنها لمجازاة المقصرين، ووضع الحلول العاجلة لمعالجتها.

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