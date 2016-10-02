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مميش : العملة الصينية «إضافة قوية» وتحمي قناة السويس من «التقلبات» ...

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مميش : العملة الصينية «إضافة قوية» وتحمي قناة السويس من «التقلبات» ... مميش : العملة الصينية «إضافة قوية» وتحمي قناة السويس من «التقلبات» ...

قال الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ، إن انضمام عملة اليوان الصيني إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة sdr بجانب عدد من العملات «إضافة قوية مرحب بها لتحمي إيرادات القناة من تقلبات سعر العملات» .

وأضاف «مميش»، في تصريحات، الأحد، أن «إعلان صندوق البنك الدولي عن وحدات السحب الخاصة يكون بناءً على الصرف اليومية لسلة من الدولار الأمريكي، والجنية الإسترليني، والين الياباني، واليورو، بالإضافة إلى اليوان الصيني».

وكان صندوق النقد الدولي اعتمد رسميا إدراج اليوان الصيني في سلة عملات حقوق السحب الخاصة كعملة خامسة، إلى جانب الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، وكذلك قرر المجلس في ذلك الوقت أن تكون أوزان العملات 41.73% للدولار الأمريكي، و30.93% لليورو، و10.92% لليوان الصيني، و8.33% للين الياباني، و8.09% للجنيه الإسترليني.

وأكد تقرير صادر من الصندوق أن إضافة اليوان جاءت بسبب التقدم الذي تحقق في إصلاح النظام النقدي ونظام النقد الأجنبي والنظام المالي في الصين، وتمثل إقرارا بالإنجازات التي تحققت في تحرير الأسواق المالية وتحسين بنيتها التحتية، مما سيؤدي بدوره إلى دعم النمو والاستقرار في الصين والاقتصاد العالمي.

بدوره، قال المهندس جلال الديب، مستشار رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، إن «انضمام العملة الصينية إلى سلة عملات وحدات السحب الخاصة sdr يؤكد قوة ونشاط الاقتصاد الصيني، وأن المارد الصيني قادم وبقوة إلى غزو الاقتصاد العالمي».

وأشار إلى أن «وجود العملة الصينية يحمى المجرى الملاحي المصري من تقلب العملات الأجنبية، وهذا يتيح الفرصة لكل الصادرات القادمة من أبين وجنوب شرق آسيا إلى دفع رسوم العبور بالعملة الصينية، وعلى هيئة قناة السويس أن تقبل الرسوم بعد أن تم إدخال العملة الصينية إلى سلة العملات الخاصة» .

 

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رئيس قسم الأخبار

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