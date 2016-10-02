بالصور.. قناة دريم تجدد تعاقدها مع وكيلها الإعلاني «آد لاين فام»

كتبت – إ نجي لطفي

جددت قناة دريم التعاقد مع وكيلها الإعلاني “آد لاين فام” بعد عامين من التعاون المثمر الذي اتسم بالإحترافية والشفافية والإلتزام، الذي أثمر عن العودة القوية للقناة للسوق الاعلاني وحصولها علي ما تستحقه منه مع العمل والتعاون مع إدارة القناة في تحقيق المزيد من النجاح بالتخطيط لتقديم برامج جديدة تجذب المشاهدين، ونتيجة لكل ذلك قرر الدكتور أحمد بهجت تجديد التعاقد واستمرار الشراكة الناجحة مع الوكيل الاعلاني لمواصلة النجاح والتميز.وتسعى قناة دريم لتقديم أكبر وأهم برنامج توك شو يومي في مصر والوطن العربي بجانب العديد من البرامج والمواد الترفيهية التي اعتاد عليها الجمهور، لتواصل احتلال مكانتها كأحد أكبر القنوات الفضائية المصرية منذ أن انطلقت قبل نحو 15 عامًا.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التطوير ضمن استراتيجية دريم و”آد لاين فام” بهدف تقديم المزيد من البرامج التي تلبي احتياجات المشاهد المصري والعربي.