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«الصيادلة» : 70 % نقص في أدوية السرطان بالسوق ...

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«الصيادلة» : 70 % نقص في أدوية السرطان بالسوق ... «الصيادلة» : 70 % نقص في أدوية السرطان بالسوق ...

قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة : إن «أدوية السرطان ناقصة بسبب ارتفاع ، وتوقف الشركات عن الاستيراد، فهناك 70% نقص في أدوية السرطان بالسوق» .

وأضاف «عبدالله»، في مداخلة لبرنامج «توقيت » على «التليفزيون العربي»، مساء السبت، أن «الشركات لو استردت أدوية السرطان ستتعرض لخسائر فادحة لأن السعر مرتفع في مصر، وهذا أدى لظهور السوداء، وتهريب للأدوية في ظل غياب رقابة الدولة»، مشيرًا إلى أن «السوق السوداء الأسعار به مرتفعة إضافة إن فعالية الأدوية غير مضمونة».

وتابع «الدولة يجب أن تبحث عن حلول غير تقليدية لحل الأزمة، في ظل أزمة الدولار التي نعاني منها»، مشيرًا إلى أن «قلة المعروض تسبب أزمة في علاج المرضى» .

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