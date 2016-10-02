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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يزور اليمن

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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يزور اليمن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يزور اليمن

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين

وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، إلى صنعاء اليوم الأحد، لتقييم الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد الذي تعصف به الحرب منذ عام ونصف.

وقال “أوبراين” للصحفيين لدى وصوله إلى مطار صنعاء على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة، إن زيارته تهدف إلى “الاطلاع على ما يمكن عمله لتسهيل المزيد من الدعم للناس الذين لديهم احتياجات في اليمن”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويعد “أوبراين” أرفع مسئول في المنظمة الدولية يزور اليمن منذ بدء قوات التحالف العربي بقيادة غارات جوية على قوات الحوثيين وحليفهم الوثيق المخلوع علي عبدالله صالح في مارس 2015.

وهذه هي الزيارة الثانية للمسئول الأممي حيث كان زار اليمن أول مرة في أغسطس 2015.

وأكد مصدر في مكتب الأمم المتحدة في صنعاء أن أوبراين توجه فور وصوله إلى مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، حيث يجتاح الفقر والأوبئة غالبية السكان.

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أونا

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