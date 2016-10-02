غدًا.. محافظة الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى الـ57

تحتفل محافظة الوادي الجديد، صباح غدًا الأثنين، بعيدها القومي الـ57 والذي يوافق 3 أكتوبر من كل عام وهي ذكري وصول أول قوافل للتعمير من سلاح المهندسين وجهاز التعمير تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الراحل الزعيم جمال عبد الناصر بإنشاء وادي موازي لوادي النيل .

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي ، إن الاحتفال سيقام الساعة 10 صباح الغد الأثنين بمقر الإستاد الرياضي بمدينة الخارجة بحضور 4 محافظين سابقين للإقليم وهم ” لدكتور فاروق التلاوى ، اللواء جمال إمبابى ، واللواء طارق المهدي ، واللواء محمود خليفة” .

وأضاف عشماي ، أن الاحتفال يتضمن مشاركة قوات فرق الأمن وعروض عسكرية لضباط الشرطة بمديرية الأمن بالمحافظة ،وطلاب المدارس والجامعات في طابور العرض والذي يتكون من شرائح تمثل المجتمع الواحاتي، كما تشارك أيضًا فرقة الفنون الشعبية بتقديم عرضًا فنيًا راقصًا يعبر عن العادات والتقاليد الواحاتية القديمة بمشاركة فنان الواحة الأصيل حسن ناجي كما سيتم مشاركة الوحدات المحلية القروية بمركبات مزينة بغصون أشجار النخيل وتحمل أهم المنتجات التي تتميز بها كل قرية، من خلال موكب الزهور والذي سيجوب شوارع مدينة الخارجة لافتًا إلي أن الاحتفال بالعيد القومي مستمر طوال شهر أكتوبر بافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تؤسس لتحسين البنية الأساسية من المرافق والخدمات التي يحتاجها أبناء المحافظة.

وأشار إلي، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة بإجمالي 124 مشروعًا، غدًا “الأثنين”، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة حيث إن هذه المشروعات تتضمن مشروعات للري، والصرف الصحي، والطرق، لدعم خطط الدولة في الاهتمام بالمرافق وخدمات المواطنين، مضيفًا أنه سيتفقد العمل في 76 مشروعًا تنمويًا وخدميًا سيتم تنفيذهم، فضلًا عن وضع حجر أساس لـ47 مشروعًا جديدًا بالمحافظة.

> وتابع المحافظ، قائلًا : ” إن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة هذا العام يشهد العديد من الفعاليات، منها تكريم عدد من المحافظين السابقين، ورواد التعمير القدامى”، مؤكدًا أن العيد القومي يعد حافزًا لاستكمال مسيرة العمل والتنمية والذي يواكب وصول أول قافلة من سلاح المهندسين لتعمير الوادي الجديد عام 1959.