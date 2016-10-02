أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تأكيد مصادر اعتزام البنك المركزى اتخاذ اجراءات وضوابط جديدة للسيطرة على سوق الصرف، وتشديد الرقابة على مكاتب الصرافة وتغليظ عقوبة الاتجار غير المشروع فى العملة، وسط توقعات بخفض جديد لقيمة الجنيه قبل انتهاء مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

وفى متابعة لآخر تطورات سوق الصرف، نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية تأكيدات مصادر اعتزام البنك المركزى اتخاذ عدة اجراءات وضوابط جديدة للسيطرة على سوق الصرف، وسط توقعات بخفض جديد للجنيه بالتزامن مع تشديد العقوبات على الاتجار فى العملة.

وواصل "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، آخر تطورات أزمة تصريحات النائب إلهامى عجينة، التى دعا فيها لإجراء كشوف عذرية على البنات قبل التحاقهن بالجامعة، واعتذاره عن تلك التصريحات بالتزامن مع بدء حملة جمع توقيعات تحت قبة البرلمان لإسقاط عضويته رداً على ما بدر منه من إساءة.

وتابع "اليوم السابع" الأزمة التى شهدها مطار القاهرة بعد احتجاز المطرب وائل جسار بمطار القاهرة لحيازته مبلغ 50 ألف دولار داخل حقيبته، وتأكيدات مصادر بالمطار أن الإجراءات التى تم اتخاذها روتينية، وأن "جسار" سيغادر خلال ساعات، خاصة أن حيازته للمبلغ لم يكن فيها أى شبهة تهريب، ولم يتعمد اخفاء الدولارات.

وواصل "اليوم السابع" متابعته على مدار الساعات الماضية، لردود الفعل على فتوى أحد مشايخ السلفية بتحريم الاحتفال بالهجرة النبوية، وإدانة مشايخ الطرق الصوفية لتلك الفتوى، ووصفها بـ"الاسطوانة المشروخة" التى تدل عن خلل يعانى منه رموز الدعوة السلفية داخل مصر، على حد قولهم.

ونقل "اليوم السابع" من بين متابعاته الإخبارية، مشاهد من جنازة الشهيد مجند أحمد عبدالفتاح عبدالرحمن، البالغ من العمر 21 عاماً، والذى استشهد فى هجوم مسلح على سيارة أجرة قبل وصوله معسكر الأمن المركزى جنوب العريش، والتى تم تشييعها فى مسقط رأسه بقرية شطانوف بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، وسط حشد من الأهالى والقيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة.

فى متابعة لتطورات الأوضاع الأمنية فى سيناء، تابع "اليوم السابع" تفاصيل استشهاد 3 من عمال شركة الكهرباء بشمال سيناء، وإصابة 3 آخرون فى انفجار استهدف سيارة تابعة للشركة على طريق "العريش ـ القناطر" بمنطقة سبيكة، وما تلى ذلك من تحركات أمنية مكثفة لضبط المتورطين فى الحادث.

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل بلاغ شركة النصر للاستيراد والتصدير، للنائب العام ضد عاطف سلام، الشهير بـ"حوت السكر" لاتهامه بالاستيلاء على 25 مليون جنيه من خلال التعاقد مع شركة النصر لاستيراد 60 طن سكر من الخارج، والحصول على تلك الكميات لنفسه وامتناعه عن السداد.

وفى متابعة لتحركات الأجهزة الأمنية لملاحقة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود، تابع "اليوم السابع" تفاصيل نجاح مديرية أمن مطروح فى ضبط 11 شخصاً من 6 محافظات مختلفة حاولوا التسلل إلى الأراضى الليبية بطرق غير شرعية عبر الدروب الصحراوية.

كما تابع "اليوم السابع" تفاصيل سقوط 3 متهمين جدد فى حادث غرق مركب رشيد، وذلك بعد مداهمة قوة من إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع الأمن العام، لشقة فى شارع خليل حمادة بمركز مطوبس، فى محافظة كفر الشيخ كانوا يقيمون بها.

ومن ولاية بنسلفانيا، تابع "اليوم السابع" المؤتمر الذى عقده المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، والذى شن خلاله هجوماً حاداً على منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون، متهماً إياها بعدم الإخلاص لزوجها، قائلاً إنها "صاحبة مزاج سيئ وربما تكون مجنونة".

ونقل "اليوم السابع" عن وسائل إعلام تركية، نبأ القاء القبض على شقيق فتح الله جولن، المعارض البارز، من قبل عناصر الأمن التركى فى مدينة أزمير، بعد سلسلة من الاعتقالات العشوائية التى تشنها قوات النظام التركى ضد المعارضين فى أعقاب محاولة الانقلاب الأخيرة .

ومن أخبار الرياضة، تابع "اليوم السابع" كواليس الزيارة المرتقبة التى من المقرر أن يجريها الهولندى مارتن يول، المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، للقاهرة، والتى سيحرص خلالها على زيارة القلعة الحمراء" وأصدقاء فى السفارة الهولندية.

وبعنوان "عجينة يتراج إلى الخلف"، علق موقع "برلمانى" على تراجع النائب إلهامى عجينة عن تصريحه المثير للجدل، والذى دعا خلاله إلى توقيع كشوف عذرية على الفتيات قبل التحاقهن بالجامعة، مؤكداً اعتذاره لبنات وشعب مصر، وتعهد بعدم الحديث مع الإعلام مجدداً.

وبعد يوم من ذكرى وفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، أجرى موقع "برلمانى" حواراً مطولاً مع عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم، والذى أتهم خلاله الأمريكان بقتل والده، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدفع حالياً فاتورة أخطاء الرئيسين، الراحل أنور السادات، والأسبق حسنى مبارك.

وبعنوان "مليار جنيه رواتب لأطباء لا يعملون"، كشف موقع برلمانى العديد من المخالفات المالية والإدارية التى رصدها النواب، فى رواتب الأطباء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية.

ورصدت عدسة "فوتو7" صوراً من مشاركة لاعبى فريق بايرن ميونخ الألمانى، فى مهرجان "أكتوبر فيست" الذى يقام فى أكتوبر من كل عام، والذى يعد أكبر مهرجان لتناول المشروبات الكحولية فى العالم. حيث حرص لاعبو البايرن على اصطحاب عائلاتهم فى المهرجان، الذى يشارك فيه ستة ملايين سنوياً.

وقدم "فوتو7" جولة مصورة تكشف أسرار صناعة النسيج اليدوى فى سوهاج، خاصة فى مركز أخميم، الذى يشتهر بصناعة المفروشات ومختلف أنواع الأقمشة.

ورصد "فوتو7" مجموعة من صور وكالات الأنباء التى تابعت بدورها أسبوع الموضة فى باريس، وسط اقبال من عشاق الموضة وآخر خطوط الأزياء من مختلف دول العالم.

وتابع "فيديو7" على مدار الساعات الماضية، حوار الفنان الشاب أحمد فهمى، فى برنامج "ست الحسن" الذى تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن، على قناة "ON e1"، والذى تحدث خلاله عن كواليس آخر أعماله، وطبيعة المنافسة مع نجوم الشباك فى السينما، وكواليس انفصاله عن "شيكو" و"ماجد"، وغير ذلك من التفاصيل والأسرار.

وقدم "فيديو7" تقريراً مصوراً بعنوان "الغورية أشهر أسواق الأزهر.. كساد ومفيش سياحة"، والذى رصد حالة الركود التى أصابت الحى السياحى الشهير، والذى كان مزاراً هاماً للسائحين من مختلف الجنسيات فى وقت سابق.

وانفرد موقع "فيديو7" و"اليوم السابع" ببرومو حلقة الليلة من برنامج "كل يوم" للإعلامى الكبير عمرو أديب على شاشة "أون تى فى"، والتى ينفرد خلالها بحوارا هاماً مع خالد حنفى وزير التموين السابق، ويكشف خلالها كواليس استقالته وأسبابها الحقيقية، وغير ذلك من التفاصيل بشأن فساد صوامع القمح وغيرها من الملفات.

وقدم موقع "كايرو دار" مجموعة من نصائح خبراء التنمية البشرية، والتى تكشف أسهل طرق الإقناع عن طريق الكلام، ومن بينها دراسة الأفكار بشكل جيد واختيار الكلمات والألفاظ المناسبة للتعبير عنها.

ومن خلال مجموعة من الصور والنصائح، يقدم "كايرو دار" لربات البيوت والأمهات طرق مختلفة وسهلة لترتيب أدوات المطبخ، تعتمد على الاستغلال الجيد للمساحات وتوظيفها بشكل مبتكر.

ولعشاق التطريز والكروشية، يقدم "كايرو دار" طريقة مبتكرة لصناعة ورقة شجرة بالخيوط، من خلال خطوات بسيطة وسهلة.