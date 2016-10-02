إصابة 3 عمال محاجر إثر اصطدام سيارتين نقل بصحراوى المنيا

أصيب 3 عمال بالمحاجر، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين سيارتى نقل طوب حجرى، بالقرب من مدخل قرية بنى خالد التابعة لمركز سمالوط، بشمال المنيا.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يتضمن وقوع حادث تصادم سيارتى نقل، محملتان بطوب حجرى، بالقرب من قرية بنى خالد التابعة لمركز سمالوط شرق النيل بالمنيا، ووقوع مصابين.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث، وإصابة 3 عمال بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بانحاء الجسم، تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وحرر محضر بالحادث، وتم إزالة آثاره وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.