أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 3 عمال محاجر إثر اصطدام سيارتين نقل بصحراوى المنيا

Google+ Print
إصابة 3 عمال محاجر إثر اصطدام سيارتين نقل بصحراوى المنيا إصابة 3 عمال محاجر إثر اصطدام سيارتين نقل بصحراوى المنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 3 عمال بالمحاجر، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين سيارتى نقل طوب حجرى، بالقرب من مدخل قرية بنى خالد التابعة لمركز سمالوط، بشمال المنيا.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يتضمن وقوع حادث تصادم سيارتى نقل، محملتان بطوب حجرى، بالقرب من قرية بنى خالد التابعة لمركز سمالوط شرق النيل بالمنيا، ووقوع مصابين.

 

بالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث، وإصابة 3 عمال بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بانحاء الجسم، تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وحرر محضر بالحادث، وتم إزالة آثاره وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365