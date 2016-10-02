نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي يصل القاهرة لبحث دعم التعاون

وصل نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي، إلياس أوماخانوف، اليوم الأحد، إلى القاهرة قادمًا على رأس وفد من موسكو، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين البلدين.

واستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، سيرجي كيربينشينكو، “أوماخانوف” بصالة كبار الزوار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت في الاستقبال بأن “نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي سيلتقي خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات خاصة في مجلس النواب لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وروسيا الاتحادية في المجالات البرلمانية، إضافة لبحث آخر تطورات الوضع بمنطقة الشرق الأوسط وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.