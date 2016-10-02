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بريطانيا: قصف المستشفيات في سوريا يجعل من المستحيل استئناف محادثات السلام

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بريطانيا: قصف المستشفيات في سوريا يجعل من المستحيل استئناف محادثات السلام بريطانيا: قصف المستشفيات في سوريا يجعل من المستحيل استئناف محادثات السلام

وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون (أرشيفية)

وصف وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون يوم الأحد القصف الجوي للمستشفيات في سوريا بأنه جريمة حرب وإنه يجعل من المستحيل استئناف محادثات السلام في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد. وانتقد جونسون الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا.

وبحسب رويترز قال جونسون  في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين “استمرار وحشية نظام الأسد ضد سكان حلب وتواطؤ الروس في ارتكاب جرائم حرب واضحة..(وهي) قصف المستشفيات.. وعندما يعرفون أنها مستشفيات وليست سوى مستشفيات فهذا يجعل من المستحيل استئناف مفاوضات السلام.”

وبدأ الجيش السوري مدعوما من ميليشيات تدعمها إيران وقوة جوية روسية حملة للسيطرة على مدينة حلب بالكامل بعد انهيار وقف لإطلاق النار الشهر الماضي. وقالت الأمم المتحدة إن الهجوم دمر تقريبا منظومة الرعاية الصحية في شرق حلب.

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