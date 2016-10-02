أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«بن دغر» يبحث مع قائد قوات التحالف العربي الأوضاع الأمنية والاقتصادية بعدن

Google+ Print
«بن دغر» يبحث مع قائد قوات التحالف العربي الأوضاع الأمنية والاقتصادية بعدن «بن دغر» يبحث مع قائد قوات التحالف العربي الأوضاع الأمنية والاقتصادية بعدن

احمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني الجديد

عقد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اجتماعا مع قائد قوات التحالف العربي العميد سلطان الحبسي، وبحضور القيادات العسكرية، لبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية في محافظة عدن وباقي المحافظات المحررة، وجهود التحالف العربي التي منعت انهيار الدولة واستيلاء المليشيات عليها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، اليوم الأحد، أن الاجتماع استعرض أيضا كيفية مواجهة الإرهاب ومنع العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وموظفي الدولة العسكريين، وشدد على ضرورة اليقظة ومطاردة مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية وتقديمهم للعدالة.

وأدان رئيس الوزراء اليمني استهداف الميليشيات الانقلابية لسفينة الإغاثة الإماراتية، مؤكدا أن هذا العمل إرهابي وإجرامي يستهدف أمن اليمن والمنطقة والأمن الدولي، كما أنه قد يعرض الممر الملاحي الدولي في باب المندب للمخاطر.

وقال إن تسعى جاهدة لحل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بسبب حرب الانقلابيين على الدولة وتدمير بنيتها التحتية ونهبها للاحتياط النقدي الأجنبي، وقد اتخذت قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وتعمل على نقل كافة مؤسسات الدولة الأخرى وعودة البعثات الدبلوماسية والسفارات إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عدن ستشهد تحولا جديدا من حيث عودة الخدمات واستتباب الأمن خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، جدد قائد التحالف العربي موقف التحالف والإمارات الداعم والمساند للحكومة اليمنية حتى استعادة كامل الأرض اليمنية.

وكان رئيس الوزراء اليمني قد استقبل قبل ذلك محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، وناقش معه القضايا الأمنية والاقتصادية في المحافظة، والجهود الهادفة من جانب الحكومة والسلطة المحلية إلى إعادة تطبيع الأوضاع في المحافظة، وإيجاد الخدمات الأساسية، وتفعيل مؤسسات الدولة حتى تقوم بمهامها لخدمة المواطنين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل