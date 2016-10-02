منع مصريين بالخليج من العودة بحرًا بالسيارات لخلافات مع شركة «الاتحاد السعودي»

قالت الدكتور آمنة الطيب، من أبناء محافظة المنيا، أن والدها وشقيقها، مقيمان بالمملكة العربية السعودية، للعمل هناك، وأثناء عودتهما من ميناء ضبا البحري بالمملكة، تم توقيفهما، وتعطيل إجراءات سفرهما، وتعرضا لإجراءات تعسفية هناك، كما تعرض غيرهم من القادمين من دول الخليج العربي ومنها قطر والبحرين والكويت للإهانة سواء بالمواني السعودية عند رحيلهم، أو بالمواني المصرية، فور وصولهم، وذلك بزعم معاقبة مكاتب الإتحاد السعودي، المتخصصة في إنهاء وتخليص إجراءات السفر بالسيارات الخاصه بالمقيمين بدول الخليج، وتأخر هذه المكاتب عن سداد مستحقات مالية للحكومة المصرية.

وأشارت آمنة، أن والدها وشقيقها يمكثان بميناء ضبا البحري منذ نحو 3 أيام، وتحديدًا من يوم الخميس الماضي، في إنتظار العودة لمصر، وحتي الآن لم يتحركا من هناك، ولفتت أن العائدين يتعرضون أيضًا لمضايقات وتوقيف بالمواني المصرية، بسبب وجود خلافات مالية، مع شركات تخليص السفر بالسيارات، وتبين أن السلطات المصرية أصدرت قرارًا بمنع إدخال السيارات الخاصه بالمقيمين بالخليج لمصر، عبر المواني البحرية، بسبب خلافات ماليه مع شركة الإتحاد السعودي، والغريب أنه تم تنفيذ القرار في نفس يوم صدوره دون إبلاغ المصريين المقيمين بالخليج.