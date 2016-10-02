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التحالف العربي يشن 6 غارات على مواقع الانقلابيين في صنعاء

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التحالف العربي يشن 6 غارات على مواقع الانقلابيين في صنعاء التحالف العربي يشن 6 غارات على مواقع الانقلابيين في صنعاء

قصف – أرشيفية

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون في صنعاء لوكالة الأنباء الألمانية، إن طيران التحالف شن 4 غارات جوية على مقر الكلية الحربية بمنطقة الروضة، شمال العاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت مخازن للأسلحة في مقر الكلية، مضيفة أن دوي انفجارات متتالية سمع في مقر الكلية الحربية جراء تلك الغارات.

وفي محافظة عمران “50 كم شمال العاصمة صنعاء”، شن طيران التحالف العربي غارتين على مواقع الحوثيين وقوات صالح في منطقة “بيت القحوم” في مديرية ريدة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي كثفت خلال اليومين الماضيين غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في صنعاء وعمران وتعز وصعدة بعد قصف الحوثيين وقوات صالح، أمس السبت، لبارجة عسكرية إمارتية قبالة شواطئ مديرية المخا، التابعة لمحافظة تعز.

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