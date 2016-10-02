إصابة 3 عمال فى اصطدام سيارتين نقل بصحراوي المنيا‎

أصيب 3 عمال بالمحاجر، اليوم، في حادث تصادم بين سيارتي نقل طوب حجري، بالقرب من مدخل قرية بني خالد التابعة لمركز سمالوط، بشمال المنيا.

تلقي اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يتضمن وقوع حادث تصادم سيارتي نقل، محملتان بطوب حجري، بالقرب من قرية بني خالد التابعة لمركز سمالوط شرق النيل بالمنيا، ووقوع مصابين.

وبالإنتقال والفحص، تبين وقوع الحادث، وإصابة 3 عمال بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بإنحاء الجسم، تم نقل المصابين إلى المستشفي العام، وحرر محضرًا بالحادث، وتم إزالة آثاره وتسيير الحركة المروريه بالطريق، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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