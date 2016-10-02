نائب المستشارة الألمانية ميركل يزور إيران

يعتزم زيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التوجه اليوم الأحد، إلى إيران في زيارة تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

ويسعى وزير الاقتصاد الألماني من خلال الزيارة إلى محاولة إنعاش التجارة بين بلاده وإيران بعد تسوية النزاع النووي مع الأخيرة، حيث سيترأس مع نظيره الإيراني علي طيب نيا، جلسة للجنة الاقتصادية الألمانية الإيرانية المشتركة، والتي تستأنف عملها بعد توقف استمر على مدار 15 عامًا، كما سيعقد جابريل لقاءات مع ممثلين عن الحكومة الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويرافق زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وفد اقتصادي رفيع المستوى، وكان من المقرر أن يقوم بهذه الزيارة في مايو الماضي لكنها تأجلت لمرض ألم بجابريل.

وقبل توجهه، قال غابريل “بتسوية النزاع النووي مع إيران، أصبح أمام الشركات الألمانية والأوروبية إمكانية لمعاودة نشاطها في إيران، وهذا يفتح فرصًا كبيرة أمام شركاتنا لأن هناك حاجة كبيرة للتحديث”.

وأكد “غابريل” على أهمية معاودة انخراط الاقتصاد الإيراني بصورة أقوى في الاقتصاد العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن جابريل هو أول سياسي غربي زار إيران في يوليو 2015 بعد إبرام الاتفاقية النووية بينها وبين القوى العالمية.

وعلى الرغم من رفع العقوبات عن إيران إلا أن حركة التجارة مع الاتحاد الأوروبي لم تمض بعد بوتيرة مناسبة ويرجع ذلك إلى أسباب أهمها استمرار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران حيث تتخوف المصارف الأوروبية والألمانية التي لها نشاط في الولايات المتحدة من تمويل الاتفاقات مع إيران.

كما يعتزم “غابريل” بحث أوضاع حقوق الإنسان خلال زيارته بالإضافة إلى الحديث عن معاداة إسرائيل والحرب في سوريا، ومن غير المحدد بعد مدى تأثير محادثات جابريل مع القيادة الإيرانية حول هذه المواضيع حيث كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قد أعرب صباح اليوم عن رفض بلاده التدخل في شؤونها الداخلية، وحذر من أن مثل هذا التدخل من شأنه أن يؤثر فقط على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف قاسمي أن “عدم الاعتراف بإسرائيل هو عقيدة لا يمكن العدول عنها في السياسة الخارجية الإيرانية التي لن تتغير”.

ومن الجوانب المثيرة في هذه الزيارة هو ما إذا كان جابريل سيوجه إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني دعوة لزيارة ألمانيا، وتعتبر هذه الخطوة إلى الآن غير واردة.

وكان روحاني الذي ينتمي إلى التيار المعتدل قد زار في الأشهر الماضية كلاً من فرنسا وإيطاليا، ويحتاج روحاني بقوة إلى المساعدات الغربية من أجل إنعاش اقتصاد بلاده.