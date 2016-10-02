بالصور.. ضبط 1467 قرص تامول و18 قطعة حشيش بحوزة عاملين بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا برئاسة الرائد عزت سليمان معاون أول المباحث من ضبط عاملين الأول بحوزته 1467 قرص تامول والثانى بحوزته 18 قطعة حشيش قبل ترويجها بدائرة المركز.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء محب حمزة نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاملين بترويج المواد والأقراص المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية بتمكن الرائد عزت سليمان معاون مباحث مركز شرطة جرجا والملازم أول حاتم عبدالحق ، أحمد همام ،عبداللاه الشريف معاونى المباحث من ضبط "هشام .ح . ع" مقيم بمزاتة بحوزته 1467قرص تأمول وسلاح نارى طبنجة مجهولة المصدر، ومبلغ مالى 3220 جنيها، وتم ضبط "عبدالناصر . س" مقيم بالمحاسنة بحوزته 18 قطعة حشيش، ومبلغ مالى 755 جنيها، جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

الرائد عزت سليمان معاون أول مباحث مركز جرجا ومعاونية

المتهم الثانى وبحوزته قطع الحشيش