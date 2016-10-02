الحكومة التونسية تقرر ابقاء لجنة الكوارث في حالة انعقاد دائم بسبب الفيضانات

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد التزام الحكومة بتعويض العائلات المتضررة من السيول والفيضانات التي شهدتها بعض الولايات التونسية في الايام الماضية وأدت الى انهيار بعض المنازل,مع إبقاء لجنة الكوارث في حالة انعقاد دائم.

وقال الشاهد في تصريحات له اليوم على هامش الزيارة الميدانية لولاية المنستير, لمعاينة الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار وفيضانات بعض الأودية إنه سيتم التدقيق في الأضرار التي لحقت بمنازل عدد من العائلات المعوزة وأن الدولة ستقوم بواجبها تجاه هذه العائلات.

وأضاف أن لجانا فنية ستبدأ اعتبارا من الغد في معاينة مختلف الأضرار التي خلفها هطول الأمطار في ولايات المنستير وسوسة والمهدية وباقي الولايات المتضررة علاوة على التركيز على الوقاية الاستباقية مع بقاء لجنة الكوارث في حالة انعقاد دائمة.

وكانت بعض الولايات التونسية قد شهدت في الايام الماضية هطول موجات غزيرة من الامطار والسيولة ادت الى فياضات بعد الاودية وانهيارها ما خلف خسائر كبيرة وانهيار بعض المباني.

أ ش أ