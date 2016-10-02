إصابة 14 شخصًا بسوهاج فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج، 14 شخصًا يقيمون بناحية عزبة برهام دائرة المركز مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجوار، تم ضبط طرفى المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل طرف على الآخر.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علاء عبدالرحمن رئيس فرع بحث الشرق وقادها المقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث المركز والنقيب محمود حلمى معاون أول مباحث المركز بوقوع مشاجرة بين طرف أول حسين عامر بطيخ إسماعيل 36 سنة عامل، والزغابى حسين بطيخ 26 سنة عامل، وعبد الحميد عامر بطيخ 31 سنة عامل، وحسن بطيخ إسماعيل 60 سنة عامل، وسميرة ذكى نور الدين 50 سنة لا تعمل، وبخيت همام محمود هريدى 28 سنة عامل، وعبد الرحيم عامر بطيخ 28 سنة عامل، ودعاء حسن بطيخ 18 سنة لا تعمل، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

والطرف الثانى، “حمدان همام هريدى 50 سنة عامل، وأكرم محمود همام 26 سنة لا تعمل، وحميدة الديب يوسف 55 ربة سنة منزل، وعبد الرحيم حمدان همام 13 سنة عامل، وماضى محمود همام 25 سنة عامل، وكحلاوى محمود همام 25 سنة عامل”، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، “الطرفان يقيمان بذات الناحية، وسبب المشاجرة خلافات الجيرة”، تم ضبط طرفى المشاجرة.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 14168 جنح المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.