بالصور.. سكرتير عام محافظة سوهاج يتابع أعمال تشغيل خط المياه

بناء على تعليمات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج قام المحاسب كمال شلبى سكرتير عام محافظة سوهاج بمتابعة أعمال تشغيل خط المياه الرئيسى “16 بوصة ” المغذى للمنطقة الصناعية الأولى والثانية والثالثة بحى الكوثر ، حيث تم التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع كفاءة تغذية المياه بالنسبة للمنطقة ككل .

ومن جانب آخر قامت الوحدة المحلية لحى الكوثر بالتعاون مع اللجنة المشكلة من الادارة لصحية ومسئؤل الأغذية والطب البيطرى والأمن الصناعى وإدارة التموين والزراعة بالمرور على المحلات التجارية ومحلات بيع الأغذية واللحوم والمنطقة الصناعية حيث تم تحرير عدد 14 محضر مخالفات وتم إعدام كمية من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى لتغير الخواص الطبيعية ، وقام مفتشي الأغذية بالمرور على أحد المصانع المنتجة للسناكس بالمنطقة الصناعية وتم رصد بعض المخالفات به.