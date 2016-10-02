النمسا : خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين «غير واقعية»

دعا وزير الخارجية النمساوي سبستيان كورز، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن خطته “غير الواقعية” لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد، فيما يتوقع أن يرفض الناخبون في المجر المجاورة الخطة في استفتاء يجري اليوم الأحد.

وقال الوزير لصحيفة “فيلت ام سونتاغ” الألمانية إن على الاتحاد الأوروبي التوقف عن التمسك بالخطة المتعثرة لتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد، والذين لم تتم إعادة توطين سوى عدد صغير منهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وصرح أن “الهدف غير واقعي بتاتًا”، محذرًا من أن الاختلافات بين الدول حول الخطة يمكن أن تهدد “تماسك الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

وأشار إلى أن مشكلة أخرى هي أن “العديد من اللاجئين يرفضون التوجه إلى دول معينة في الاتحاد الأوروبي”.

ومن المرجح أن تلقى تصريحات الوزير المحافظ ترحيبًا في بودابست حيث قام رئيس الوزراء فكتور أوربان، بحملة قوية ضد فرض أية حصص من اللاجئين على دول الاتحاد.

وأكد أوربان أنه يتوقع أن يفوز المعسكر الرافض للخطة في استفتاء الأحد بسهولة.

وحذر “كورز” من انتقاد الحكومة المجرية على موقفها الذي يتناقض بقوة مع سياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لفتح الباب أمام اللاجئين.

وقال الوزير النمسوي للصحيفة “لقد أصبح من الخطير أن تقدم بعض دول الاتحاد الأوروبي الانطباع بأنها أكثر أخلاقية من الدول الأخرى”.