“راديو إسرائيل”: النيابة الإسرائيلية تتهم 6 فلسطينيين بالانتماء لتنظيم داعش

اتهمت النيابة الإسرائيلية اليوم الأحد 6 فلسطينيين من القدس الشرقية بارتكاب جرائم أمنية والانتماء لتنظيم “داعش” بسوريا والعراق.

وذكر راديو (صوت إسرائيل) أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية في القدس اليوم لوائح اتهام بحق 6 فلسطينيين سكان مخيم “شعفاط” وبلدة عناتا بالقدس الشرقية، تتهمهم فيها بارتكاب جرائم أمنية خطيرة.

وأضاف الراديو أنه جاء في لوائح الاتهام أيضا التآمر والانضمام إلى تنظيم داعش والتخطيط لارتكاب اعتداءات في كل من القدس وتل أبيب، مشيرا إلى أن بعضهم حاول الانضمام إلى صفوف هذا التنظيم في سوريا.

وأوضح الراديو أن النيابة طلبت من المحكمة تمديد فترة اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.

أ ش أ