الرئيس الفلبيني يعتذر من اليهود بعد تصريحاته بشأن النازيين

اعتذر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي “بصدق وبعمق” من اليهود يوم الأحد موضحا أن إشارته إلى الهولوكوست في إطار حديثه عن الحرب على المخدرات هدفت إلى الرد على معارضيه الذين شبهوه بالديكتاتور الألماني أدولف هتلر.

وبحسب رويترز قال دوتيرتي إنه أدرك الغضب الذي أثاره تصريحه صباح يوم الجمعة بين اليهود في أرجاء العالم لكنه أصر على أن ذكره للزعيم النازي كان سعيا لإظهار الصورة التي يسعى معارضوه لرسمها له.

وقال دوتيرتي في مهرجان كان يبث مباشرة على التلفزيون “أود أن أوضح الآن وهنا انه لم يكن لدي أي نية للحط من شأن الستة ملايين يهودي الذين قتلوا.”

وأضاف “كانت الإشارة إلى أنه من المفترض أن أكون أنا هتلر الذي قتل الكثير من الناس.

“أنا أعتذر بصدق وعمق للمجتمع اليهودي.. لم تكن أبدا نيتي لكن المشكلة أنني انتُقدت باستخدام هتلر للمقارنة معي.”

وقتل أكثر من 3100 شخص منذ أن تسلم دوتيرتي منصبه قبل ثلاثة أشهر وأطلق حربا على المخدرات كانت حجر الأساس في حملته في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بهامش كبير.

وأطلق على دوتيرتي (71 عاما) لقب “الجلاد” لموقفه الصارم من الجريمة. وكان قد قال يوم الجمعة إن معارضيه يصورونه على أنه “ابن عم لهتلر” مشددا على أنه سيكون “سعيدا بقتل” ثلاثة ملايين متعاط ومتاجر بالمخدرات في الفلبين.