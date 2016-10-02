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السودان توجه دعوة للرئيس السيسى لحضور مؤتمر الحوار الوطنى

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السودان توجه دعوة للرئيس السيسى لحضور مؤتمر الحوار الوطنى السودان توجه دعوة للرئيس السيسى لحضور مؤتمر الحوار الوطنى

> الخرطوم /أ ش أ/

 أعلن وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور أنه تم توجيه الدعوة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء موريتانيا وتشاد وأوغندا ورئيس الوزراء الإثيوبى والأمناء العامين لمنظمات المؤتمر الإسلامى والجامعة العربية والاتحاد الإفريقى لحضور مؤتمر الحوار الوطنى المقرر انعقاده فى الخرطوم يوم 10 أكتوبر الجارى. 

وقال غندور، فى تصريحات اليوم الأحد عقب لقائه الرئيس السودانى لإطلاعه على نتائج مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى عقدت مؤخرا فى نيويورك، أن أمين عام المنظمة الدولية أكد أنها ستكون حاضرة فى مؤتمر الحوار الوطنى، ولكن لم يحدد مستوى المشاركة، مبرزا أنه قدم للبشير تقريرا مفصلا حول نشاط وفد السودان، وسلمه رسالة حول القضايا الإقليمية من الرئيس التشادى رئيس الاتحاد الإفريقى إدريس ديبى الذى أكد مشاركته فى جلسات الحوار.


> وأوضح غندور أن التقرير الذى سلمه للرئيس السودانى شمل الأعمال الرئيسية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأنشطة الجانبية لوفد السودان، والمشاركة فى اللجان المتعلقة بسوريا واليمن وجنوب السودان، إضافة إلى اجتماعات مجموعتى الدول العربية والإسلامية.


> وأضاف أن التقرير شمل كذلك الأنشطة الثنائية عبر 27 لقاء مباشرا، منها 23 لقاء مع وزراء خارجية لدول أخرى، ناقشت مختلف الملفات المشتركة، على رأسها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بجانب لقاءات أخرى تتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.


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