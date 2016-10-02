عمرو الليثي : انطلاقة جديدة لبرنامجي «بوضوح» و «واحد من الناس»

صرح الإعلامي عمرو الليثي، أنه فى إطار تطوير برنامج “بوضوح” و”واحد من الناس” على شاشة الحياة من خلال الشكل والمضمون، سيتم إذاعة برنامج بوضوح فى العاشرة مساءً من السبت إلى الثلاثاء، كما سيتم إذاعة برنامج واحد من الناس يومي الأربعاء والخميس على الهواء مباشرةً من كل أسبوع، على أن يكون النجم كريم عبد العزيز ضيف أولى حلقات واحد من الناس فى شكله الجديد الخميس المقبل فى العاشرة مساءً.

وأشار “الليثي” إلى أن برنامج واحد من الناس يستمع إلى شكاوى المواطنين ويذهب بالكاميرا إلى شتى بقاع الجمهورية ويلتقي بالمواطنين ويدعمهم وينظم قوافل إنسانية وطبية ويساعد فى علاج المرضى، ويدعم المرأة ولاسيما الأرامل والمرأة المعيلة.

كما يلتقى البرنامج فى الخميس من كل أسبوع ولمدة ساعتين على الهواء مع نجم من نجوم الدراما والسينما ويلقى الضوء على الجانب الإنسانى والفني في شخصيته، ويذهب معه فى زيارات إنسانية وخيرية إلى المستشفيات ودار الأيتام فى إطار رسالة خاصة لدور الفن فى خدمة المجتمع.

ويذكر أن برنامج “بوضوح” يُلقي الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والفنية ويتواصل مع المشاهدين من خلال فقرة ” قول شكوتك” ويتواصل مع عدد من المسئولين فى شتى المجالات ، كما يستضيف البرنامج عدد من النجوم فى شتى المجالات الفنية وتخصيص حلقات عن صحيح الدين ووسطية الاسلام.