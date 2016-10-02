البرلمان العربي يدين استهداف السفينة الإماراتية قرب السواحل اليمنية

أدان رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية السفينة الإماراتية “سويفت” في باب المندب قبالة السواحل اليمنية.

وشدد “الجروان”، في بيان أصدره اليوم الأحد، على أن الهجوم يعبر عن الروح الإجرامية لهذه العصابات بالتعرض لسفينة تحمل على متنها مواد غذائية وجرحى لإستكمال علاجهم خارج اليمن، مؤكدًا أن العملية تعتبر تطورًا خطيرًا يحاول من خلاله الخارجون عن الشرعية نقل العمليات الحربية إلى الملاحة البحرية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية.

وطالب رئيس البرلمان العربي التعامل بصرامة مع الميليشيا بما يضمن سلامة سفن إغاثة الجرحى ونقل المواد الغذائية والطبية، مشيدًا في الوقت نفسه بقوات التحالف العربي وما تقوم به من تضحيات لمساندة الشرعية وإعادة اليمن دولة آمنة مستقرة.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت أمس قيامها بعملية إنقاذ ركاب مدنيين بعد استهداف المليشيات الحوثية السفينة المدنية “سويفت” التي تنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليم.