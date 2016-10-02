ضبط عصابة سرقت مطرب شعبي بالإكراه في بني سويف

تمكنت قوات الأمن ببني سويف اليوم الأحد من إلقاء القبض علي تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد لإستقافهم مطرب شعبي أثناء عودتة من أحد الأفراح بمركز بني سويف وسرقته بالإكراه.

وكانت معلومات وردت للواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف بقيام ملثمين يستقلون دراجة بخارية بإستقياف مطرب شعبي يدعي سيد حلمي وأخر برفقتة أثناء عودته بسيارتة من أحد الافراح بمنطقة بياض العرب تحت تهديد السلاح وثامو بسرقتهم وفرو هاربين .

وعلي الفور أمر مدير امن بني سويف بسرعة تشكيل فريق بحث مكبر لسرعة ضبط الجناة وتبين أن من وراء الواقعة هم ، أحمد محمد أحمد 20 عام و عبدالرحمن نصار محمد 20 سنة و مصطفي عويس 28 عام وأحمد حلفاية أنور 28 سنة و مصطفي أحمد علي 19 عام وجميعهم عاطلين ومقيمين منطقة بياض العرب مركز بني سويف وضبط بحوزتهم علي بندقية ألية وبندقية خرطوش .

تحرر محضر بالواقعة إحيلو المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .